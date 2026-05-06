Esagitato aggredisce il personale del supermercato nel tentativo di scappare senza pagare

Nella serata di martedì, un uomo di 31 anni di origine somala è stato arrestato nel supermercato Conad di viale Marconi a Miramare. Secondo quanto ricostruito, ha aggredito il personale nel tentativo di scappare senza aver pagato. L'uomo è stato fermato e portato in caserma con l'accusa di tentata rapina e danneggiamento. Nessuno tra il personale è rimasto ferito durante l'incidente.

E' finito in manette con l'accusa di tentata rapina e danneggiamento il somalo 31enne che, nella serata di martedì, ha creato non pochi problemi al supermercato Conad di viale Marconi a Miramare. Lo straniero, secondo quanto ricostruito, in evidente stato di alterazione si era aggirato tra gli.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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