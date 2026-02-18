Pensava fosse un peluche… il tentativo di rapimento al supermercato e i dubbi dell’avvocata | Era con le ciabatte e senza cellulare – Il video

L’uomo che ha tentato di rapire una bambina al supermercato di Bergamo ha spiegato di aver pensato che fosse un peluche. La scena, ripresa da un video, mostra il momento in cui l’uomo si avvicina alla bambina senza apparente motivo. Secondo l’avvocata della famiglia, l’uomo era senza cellulare e indossava ciabatte, cosa che ha alimentato i dubbi sulla sua reale intenzione. La polizia sta ancora verificando le sue dichiarazioni e le sue motivazioni. La bambina sta bene e la vicenda resta sotto attenzione.

L’uomo che ha tentato di rapire la bambina al supermercato di Bergamo ha detto di «non aver capito se fosse una bimba o un peluche». È quanto riferisce la sua avvocata Erica Pasinetti, che lo segue legalmente per le accuse di tentato sequestro di persona, aggravato dall’età della vittima, e lesioni aggravate per averle r otto una gamba durante il gesto. «Ci sono tanti elementi che generano interrogativi. Era con le ciabatte, non aveva il cellulare o un bagaglio, il gesto è stato inconsulto», spiega la legale a Giulia Ghirardi di Fanpage. Per questi motivi, ha deciso di cheidere l’incidente probatorio per l’uomo, un 47enne senza fissa dimora, per presentare una perizia psichiatrica «volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del mio assistito».🔗 Leggi su Open.online

