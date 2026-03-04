Robert Doisneau in mostra al Museo del Genio

Dal 5 marzo al 19 luglio 2026, il Museo del Genio di Roma ospita una mostra dedicata a Robert Doisneau, uno dei fotografi più apprezzati del Novecento. L'esposizione presenta una selezione di scatti realizzati dall'autore, che catturano scene di vita quotidiana e momenti di intimità. La mostra rimane aperta fino all'estate del prossimo anno.

Dal 5 marzo al 19 luglio 2026, il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra "Robert Doisneau", dedicata a uno dei fotografi più amati del Novecento. Un viaggio emozionante attraverso immagini che hanno saputo raccontare la vita con ironia, tenerezza e profonda umanità. La mostra, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia, della Regione Lazio e del Comune di Roma, è curata dall’Atelier Robert Doisneau e Gabriele Accornero, ed è prodotta e organizzata da Arthemisia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Arthemisia e Ministero della Difesa, Esercito Italiano e Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa... 🔗 Leggi su Romatoday.it

