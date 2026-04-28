Avellino mostra dedicata al Museo Irpino

A più di novant’anni dalla sua nascita, la Provincia di Avellino organizza una mostra dedicata al Museo Irpino, considerato l’ente culturale principale del territorio. La rassegna si svolge presso il museo stesso, coinvolgendo diverse sezioni e materiali che illustrano la storia e le collezioni dell’istituzione. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale della provincia.

A oltre novant’anni dalla sua istituzione, la Provincia di Avellino con il Museo Irpino dedica una Mostra alla principale istituzione culturale del territorio: il Museo Irpino. La Mostra ripercorre le principali tappe del lungo e complesso processo di formazione del Museo dalle origini, risalenti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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