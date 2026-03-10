Sempre più lavoratori dopo i 40 anni decidono di cambiare carriera, lasciando un lavoro stabile per nuove opportunità. Questi cambiamenti, una volta considerati rischiosi, sono diventati una realtà più comune. La decisione di passare a un nuovo percorso professionale avviene spesso in età avanzata, dimostrando come la transizione sia ormai una possibilità accessibile anche a chi ha già una certa esperienza alle spalle.

Quello che fino a qualche anno fa sembrava un salto nel vuoto, ossia lasciare un lavoro consolidato dopo i quarant’anni, si sta trasformando in una scelta sempre più normale. In tutta Europa, Italia compresa, cresce il numero di professionisti con esperienza che decidono di rimettere in discussione il proprio percorso: non si tratta di un capriccio generazionale, ma di un fenomeno strutturale che i dati economici stanno confermando con chiarezza. L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha rilevato che la durata media di un singolo impiego nel corso della vita lavorativa si è ridotta rispetto al passato: le persone cambiano azienda e ruolo più di una volta, e questa mobilità, secondo i dati Eurostat, è particolarmente marcata nella fascia d’età tra i 35 e i 50 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è mai troppo tardi: ecco perché sempre più lavoratori cambiano carriera dopo i 40 anni

Articoli correlati

Leggi anche: La scienza lo dimostra: chi ha un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento vive più a lungo e in modo più pieno. Come abbandonare allora l’ansia del ‘è troppo tardi’ e imparare a vivere gli anni che passano come un’opportunità preziosa? A svelarlo nel suo nuovo libro è la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti. Ecco i suoi consigli

Leggi anche: Natale a teatro: al Faraggiana in scena "Scrooge non è mai troppo tardi"

Stranger Things Inspired Visual Novel Where ALL Your Choices Matter | PINK NOISE | Episode 1

Una selezione di notizie su troppo tardi

Temi più discussi: Non è mai troppo tardi per imparare l’italiano: la conferma di uno studio; Non è mai troppo tardi per prevenire i tumori; Cardè: Per festeggiare non è mai troppo tardi - Sabato 7 marzo l'attesa Festa di carnevale; Silvio Garattini: come vivere più a lungo (e bene) | Wise.

Non è mai troppo tardi per convertirsi - 7 marzo 2026Tra tutte le parabole raccontate nel Vangelo, quella del figlio prodigo è forse una delle più famose. E quasi tutti ci sentiamo solidali con quel figlio minore che la combina grossa, che se ne va lont ... famigliacristiana.it

Non è mai troppo tardi per tornare al lavoro (e riprendersi la vita)Grazie a un bando del Fondo per la Repubblica digitale di Acri, un gruppo di realtà profit e non profit, hanno formato 150 adulti inoccupati, molti dei quali riaccompagnati poi verso una nuova ... vita.it

“Ho voglia di aprire le finestre e gridare ai passanti: «Riconciliatevi! Chiedetevi scusa! Fate la pace con chi amate, prima che sia troppo tardi!».” Valérie Perrin - Cambiare l’acqua ai fiori - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump: "L'Iran vuole parlare ma è troppo tardi. La loro difesa e la loro leadership sono distrutte". L'esercito israeliano afferma di aver lanciato una serie di attacchi "su larga scala" a Teheran. #ANSA x.com