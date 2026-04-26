Ercole Olivario tre primi premi per gli oli del Lazio

Da latinatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia si sono consegnati i premi della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale che valuta le eccellenze olearie italiane. Tra i riconoscimenti assegnati, tre sono andati alle produzioni del Lazio, di cui due per le aziende pontine. La cerimonia si è svolta presso il Teatro Pavone, dove sono stati premiati i migliori oli del territorio.

Tre primi premi per gli oli del Lazio, due per quelli pontini. È questo il bottino ottenuto dall’olio del Lazio a Perugia dove, presso il Teatro Pavone, sono stati premiati i vincitori della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Premiati a Perugia i vincitori dell’Ercole Olivario 2024

Video Premiati a Perugia i vincitori dell’Ercole Olivario 2024

Notizie correlate

Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore.

A Pescara si è svolta la finale regionale del premio Ercole Olivario 2026: tutti i finalisti abruzzesiLa selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Successo dell’olio del Lazio al concorso nazionale Ercole Olivario 2026; Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale Ercole Olivario 2026; Olio extravergine di oliva, Premio Ercole Olivario 2026: i migliori 12; XXXIV Ercole Olivario 2026: premiati i vincitori a Perugia.

ercole olivario ercole olivario tre primiSuccesso dell’olio del Lazio al concorso nazionale Ercole Olivario 2026NewTuscia  – PERUGIA  –  Tre primi Premi nelle categorie del concorso: è questo il lusinghiero risultato ottenuto dall’Olio del Lazio a Perugia dove, presso il Teatro Pavone, sono stati premiati i vin ... newtuscia.it

ercole olivario ercole olivario tre primiErcole Olivario 2026, l’olio dei Monti Iblei trionfa al concorsoAll'Ercole Olivario 2026 vince l'olio Cherubino IGP Sicilia dell'azienda Terraliva. Primo posto nella categoria fruttato medio per i Monti Iblei ... quotidianodiragusa.it

Trova facilmente notizie e video collegati.