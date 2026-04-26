Ercole Olivario tre primi premi per gli oli del Lazio

A Perugia si sono consegnati i premi della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale che valuta le eccellenze olearie italiane. Tra i riconoscimenti assegnati, tre sono andati alle produzioni del Lazio, di cui due per le aziende pontine. La cerimonia si è svolta presso il Teatro Pavone, dove sono stati premiati i migliori oli del territorio.

Tre primi premi per gli oli del Lazio, due per quelli pontini. È questo il bottino ottenuto dall’olio del Lazio a Perugia dove, presso il Teatro Pavone, sono stati premiati i vincitori della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane.🔗 Leggi su Latinatoday.it Premiati a Perugia i vincitori dell’Ercole Olivario 2024 Notizie correlate Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore. A Pescara si è svolta la finale regionale del premio Ercole Olivario 2026: tutti i finalisti abruzzesiLa selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Successo dell’olio del Lazio al concorso nazionale Ercole Olivario 2026; Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale Ercole Olivario 2026; Olio extravergine di oliva, Premio Ercole Olivario 2026: i migliori 12; XXXIV Ercole Olivario 2026: premiati i vincitori a Perugia. Successo dell’olio del Lazio al concorso nazionale Ercole Olivario 2026NewTuscia – PERUGIA – Tre primi Premi nelle categorie del concorso: è questo il lusinghiero risultato ottenuto dall’Olio del Lazio a Perugia dove, presso il Teatro Pavone, sono stati premiati i vin ... newtuscia.it Ercole Olivario 2026, l’olio dei Monti Iblei trionfa al concorsoAll'Ercole Olivario 2026 vince l'olio Cherubino IGP Sicilia dell'azienda Terraliva. Primo posto nella categoria fruttato medio per i Monti Iblei ... quotidianodiragusa.it Sono stati premiati il 22 aprile 2026 a Perugia, presso il Teatro Pavone, i vincitori della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario 2026. In foto: Per la categoria Extravergine Fruttato Intenso 1° Classificato – olio extravergine OLIVASTROdell’azienda Quattrocio - facebook.com facebook Tre primi premi al Lazio all’Ercole Olivario 2026: un risultato che accende i riflettori sulla qualità dell'olio EVO e sulla forza di un territorio che sa distinguersi. Delle aziende premiate della nostra regione, una proviene dalla provincia di Roma. x.com