A Erbusco è stata stanziata una somma di 4.000 euro destinata alla ricerca e al sostegno di una Casa Rifugio rivolta a donne vittime di violenza. La borsa di studio di questa cifra può essere richiesta da chi lavora nel settore o da associazioni che si occupano di questo tema. I fondi raccolti saranno impiegati per finanziare progetti e servizi rivolti alle donne che cercano protezione e supporto.

? Cosa scoprirai Chi può candidarsi per ottenere la borsa di ricerca da 4.000 euro?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti per le donne vittime di violenza?. Quali sono i criteri per partecipare al nuovo premio Radici Future?. Perché la Fondazione Galignani ha ricevuto questo sostegno economico specifico?.? In Breve Premio Radici Future per under 40 con scadenza progetti 30 giugno 2026. Fondazione Galignani ha protetto 51 donne e 68 bambini dal 2022. Associazione ha donato 60mila euro alla comunità in quindici anni di attività. Borsa di ricerca biennale da 4.000 euro per studi sul territorio Erbusco. L’Associazione Quelli di Erbusco destina i fondi raccolti nel 2026 a una borsa di ricerca da 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erbusco: 4.000 euro per ricerca e sostegno alla Casa Rifugio

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