Edilizia Veneto | Nuovo accordo per 5.000 imprese e 18.000 lavoratori fondo casa e sostegno all’apprendistato in arrivo

Il settore edile del Veneto ha firmato ieri un nuovo accordo che riguarda circa 5.000 imprese e 18.000 lavoratori, con l’obiettivo di finanziare il fondo casa e migliorare l’apprendistato. In concreto, l’intesa prevede risorse destinate a sostenere i giovani e le famiglie, oltre a incentivi per le aziende che assumono apprendisti. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio per rilanciare l’edilizia regionale.

Edilizia Veneto: Un Nuovo Contratto e un Fondo per l'Abitazione per 18mila Lavoratori. Un accordo regionale siglato ieri, 17 febbraio 2026, introduce importanti novità per il settore edile del Veneto, coinvolgendo oltre 5.000 imprese e 18.000 lavoratori. Il contratto, valido fino al 31 dicembre 2028, prevede un fondo di garanzia per l'accesso alla casa e misure per sostenere l'apprendistato duale, in un comparto che si adatta alle mutate condizioni del mercato post-Superbonus. Un Settore in Evoluzione: Dati e Sfide del Mercato. Il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) per il settore edile e affini rappresenta un passaggio significativo per un comparto che, pur in fase di riorganizzazione dopo la conclusione degli incentivi legati al Superbonus 110%, continua a rivestire un ruolo cruciale nell'economia regionale.