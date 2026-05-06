Borsa di ricerca e sostegno alla Casa rifugio

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Quelli di Erbusco, attiva dal 2011, celebra quindici anni di attività attraverso iniziative culturali, ricreative e benefiche. Tra le sue azioni, ha avviato una borsa di ricerca e sostegno dedicata alla Casa rifugio, un progetto volto a supportare le persone ospitate. La realtà prosegue nel suo impegno di donare risorse e iniziative alla comunità locale, rafforzando la propria presenza nel territorio.

Quindici anni e tante iniziative culturali, ludiche e benefiche. L’ Associazione Quelli di Erbusco (Aqde), nata nel 2011 con l’obiettivo di animare la comunità locale, continuerà a donare. I fondi raccolti durante il 2026 saranno divisi per sostenere due cause di assoluto rilievo: un’urgenza sociale immediata e un nuovo, ambizioso investimento culturale a lungo termine. "La grande novità di quest’anno è l’istituzione della Borsa di ricerca Aqde - Premio radici future 2026 – spiegano dal sodalizio della Franciacorta –. L’Associazione bandisce un assegno del valore di 4.000 euro finalizzato a sostenere progetti di ricerca inediti sul territorio di Erbusco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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