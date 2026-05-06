Erasmus PLUS | webinar gratuito su programma accreditamento e candidatura della tua scuola GRATUITO

Un webinar gratuito sarà dedicato alle scuole interessate a conoscere il programma Erasmus Plus, con un focus su procedure di accreditamento e modalità di candidatura. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le opportunità di internazionalizzazione offerte dal progetto europeo. Durante l’evento, verranno illustrati i passaggi necessari per accedere alle risorse e alle attività previste dal programma. La partecipazione è aperta a tutte le istituzioni scolastiche interessate.

Un webinar rivolto alle scuole per orientarsi nel Programma Erasmus Plus e nelle opportunità di internazionalizzazione. L’incontro punta a fornire una prima guida su accreditamento e candidatura, illustrando gli elementi chiave del programma e i passaggi organizzativi da avviare negli istituti. Previsti anche focus su scadenze e indicazioni operative per la compilazione del Web Form, strumento necessario per presentare i progetti. L’iniziativa è destinata a dirigenti scolastici, DSGA, docenti referenti, team Erasmus Plus e personale amministrativo coinvolto nella progettazione e gestione delle candidature. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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