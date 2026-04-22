Il 27 aprile alle 20.30 si terrà un webinar gratuito dedicato allo Yoga Educativo, un metodo che mira a migliorare l'ambiente scolastico e il rapporto tra insegnanti e studenti. L'incontro si rivolge a chi si trova a gestire classi con studenti ansiosi, agitati o che faticano a concentrarsi. Durante la sessione verranno presentate tecniche pratiche e strumenti utili per integrare lo Yoga nel contesto scolastico.

Ti capita di trovarti in classe con studenti agitati, ansiosi o semplicemente incapaci di concentrarsi? O di sentire la stanchezza e la tensione che riempiono l’aula, rendendo tutto più difficile? Lo Yoga Educativo offre strumenti semplici e immediati per riportare calma, attenzione e benessere nella classe — e dentro di te. Piccole pratiche che aiutano. L'articolo Webinar Online Gratuito: scopri come lo Yoga Educativo può trasformare la tua classe e il tuo modo di insegnare 27 aprile ore 20.30.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Webinar Online Gratuito: scopri come lo Yoga Educativo può trasformare la tua classe e il tuo modo di insegnare | 27 aprile ore 20.30; IA e didattica: scopri come usarla in classe a un prezzo speciale; Slide perfette con l'intelligenza artificiale; Aprile: un mese strategico per consolidare l'organizzazione del tuo studio. Due webinar gratuiti.

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