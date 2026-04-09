LIVE | RENTRI e scuole il webinar in diretta su obblighi e gestione operativa Webinar gratuito organizzato da Codebase srl

Oggi si svolge un webinar gratuito organizzato da Codebase srl, dedicato alle scuole e alla gestione dei rifiuti. Durante l'incontro vengono analizzati gli obblighi previsti dal RENTRI e le modalità operative da seguire. L'evento si concentra sulle responsabilità e sugli aspetti organizzativi che le istituzioni scolastiche devono rispettare nell’ambito della gestione dei rifiuti. La diretta offre un approfondimento sugli aspetti normativi e pratici collegati a questa tematica.

Con il RENTRI, anche le scuole sono chiamate a prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e responsabilità. Per supportare Dirigenti Scolastici, DSGA e segreterie, ByRentri promuove un webinar gratuito in diretta. La gestione dei rifiuti nelle scuole richiede oggi maggiore attenzione. Con il RENTRI, anche gli istituti scolastici devono verificare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

RENTRI e scuole, cosa cambia davvero: obblighi, responsabilità e rischi al centro di un webinar gratuito organizzato da Codebase srlCon il RENTRI anche le scuole devono prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e responsabilità.

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