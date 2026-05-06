Erasmus a scuola Musica e stem il nuovo modello

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca ha annunciato l’introduzione di nuove iniziative legate al programma Erasmus nelle scuole della zona. Sono state avviate attività che combinano musica e materie STEM, con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa. Le scuole coinvolte stanno sperimentando progetti che coinvolgono studenti in percorsi di scambio e collaborazioni internazionali. Le iniziative sono state accolte con entusiasmo dagli istituti e dalle famiglie.

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca accoglie con grande soddisfazione le recenti esperienze di mobilità Erasmus che hanno coinvolto diverse istituzioni scolastiche del territorio lucchese, confermando come Lucca si stia sempre più affermando quale punto di riferimento per la progettazione europea, capace di coniugare qualità educativa, accoglienza e sinergia istituzionale. Negli ultimi mesi, infatti, il Provveditorato ha accolto scambi di studenti finlandesi al liceo musicale Passaglia, scambi di docenti provenienti da Bordeaux interessati ad approfondire le tematiche dell’inclusione che hanno visitato gli Istituti Lucca 5 Pescaglia,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Erasmus a scuola. Musica e “stem“ il nuovo modello Notizie correlate Pulsar, il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona: scuola, istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologiaFa tappa a Verona il tour itinerante di Pulsar – Festival delle Stem, il progetto ideato da iliad e organizzato dalla redazione di Open, con... Calcio femminile: il modello torinese conquista l’Europa con Erasmus+Il Cit Turin LDE ha ottenuto un finanziamento europeo tramite il programma Erasmus+ Sport per lanciare Dalle classi al campo, un progetto che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Erasmus a scuola. Musica e stem il nuovo modello; Sestri Levante: sta per cominciare l’avventura Erasmus per il coro della Scuola Media Descalzo; Progetto Erasmus per gli alunni del Piaggia; L’Istituto comprensivo 3 di Chieti protagonista in Slovacchia con il progetto Erasmus+ KA1. Erasmus a scuola. Musica e stem il nuovo modelloIl gemellaggio, di questi ultimi giorni, con la scuola austriaca, nasce da un primo contatto avviato nel mese di settembre 2025, tra il professor Robert Mur, docente della scuola austriaca MMS Weiz, e ... lanazione.it L’Erasmus diventa musica. Jazz con il Liceo PassagliaSaranno la Vaskivuori Big Band di Vantaa (Finlandia) e l’Orchestra Jazz del Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca i protagonisti del Concerto jazz internazionale che si terrà domani alle ore ... lanazione.it ¡Bienvenidos! È ufficialmente iniziata la settimana Erasmus a Valdengo! Oggi abbiamo accolto 10 ragazzi spagnoli che, ospitati dalle nostre famiglie, sono già entrati nel vivo della vita scolastica. Dopo il tour della scuola e il saluto ufficiale in Comune, i - facebook.com facebook