Calcio femminile | il modello torinese conquista l’Europa con Erasmus+

Il calcio femminile torinese si prepara a un nuovo progetto internazionale grazie a un finanziamento europeo ottenuto tramite il programma Erasmus+ Sport. Il progetto, chiamato

Il Cit Turin LDE ha ottenuto un finanziamento europeo tramite il programma Erasmus+ Sport per lanciare Dalle classi al campo, un progetto che coinvolgerà Italia, Slovacchia e Macedonia del Nord per promuovere l’inclusione e la parità di genere attraverso il calcio giovanile. L’iniziativa, che vede come partner l’ASD Borgo Vittoria Torino insieme alle associazioni Tatra Dievcate di Prešov e al Fudbalski Club Borec di Veles, mira a guidare le studentesse delle scuole primarie e medie verso la pratica sportiva, integrando formazione per professionisti del settore ed eventi sul campo. Un modello piemontese che guarda all’Europa. A Torino, il movimento calcistico femminile giovanile conta già mille tesserate, un dato che testimonia una crescita costante nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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