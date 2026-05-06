epoca nuova la frattura e le risposte in italia

L’Italia si trova in una fase di cambiamento profondo, senza ancora aver pienamente compreso di essere entrata in un’epoca diversa. Le sfide attuali richiedono strumenti nuovi e politiche più severe, ma ancora non si sono adottate strategie concrete per affrontarle. La situazione evidenzia una divisione tra le esigenze di innovazione e la mancanza di risposte adeguate.

ITALIA. Non si è ancora assunta la consapevolezza che siamo entrati in un’epoca totalmente nuova, che esige strumenti e politiche fortemente innovative e, nel contempo, rigorose. Non stiamo solo giocando la nostra condizione, ma anche quella delle generazioni che verranno. Serve una diversa visione che abbandoni ogni idea di continuità, e apra prospettive nuove: ciò richiederà responsabilità e mutamenti nei nostri stili di vita. Di fatto, s’è aperta una «frattura», non un semplice conflitto o una crisi passeggera. Il mondo non è più un sistema unico, ma un insieme di blocchi che competono per risorse, tecnologie, influenza. La frattura è l’interruzione di un ordine che davamo per scontato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Verso una civiltà della terra | Mauro Ceruti, Piero Dominici

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