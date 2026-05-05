In un’epoca dominata da risposte immediate, MANUEL apre con una domanda che invita alla riflessione: “Cosa desideri veramente?” L’autore si interroga su cosa rimanga di noi quando decidiamo di abbandonare le traiettorie tracciate da altri, le aspettative e le paure che col tempo sono diventate abitudini. In un contesto in cui le risposte spesso si limitano a risposte di convenienza, MANUEL sceglie di proporre una domanda che mira a spingere oltre la superficie.

Cosa resta di noi quando smettiamo di seguire traiettorie imposte da altri, aspettative esterne e paure che il tempo ha finito per trasformare quasi in abitudini? Nell’epoca delle risposte rapide, che sempre più spesso si accontenta dell’approssimazione, MANUEL pubblica una domanda. Si intitola “ Cosa Desideri Veramente? ” il nuovo singolo del cantautore, polistrumentista e produttore milanese, un brano che si sviluppa attorno al rapporto con sé stessi, senza appoggiarsi a un linguaggio motivazionale ormai troppo consumato per risultare credibile. Negli ultimi anni il pop ha raccontato l’amore come un traguardo, un approdo definitivo, una promessa di ricomposizione e salvezza.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Nell’epoca delle risposte rapide, MANUEL sceglie di partire da una domanda: fuori “Cosa Desideri Veramente?”

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