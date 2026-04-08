Tra le vele di Calatrava e le microdiscariche a Nuova Tor Vergata parte la contestazione | Vogliamo risposte certe

A Nuova Tor Vergata si sono svolte proteste contro le condizioni dell’area, con i manifestanti che hanno chiesto risposte chiare sulle questioni ambientali e di sicurezza. Tra le strutture interessate ci sono le vele progettate dall’architetto e il parco circostante, recentemente rinnovato, e il nuovo ponte che attraversa la strada autostradale. La contestazione si è concentrata sulla presenza di microdiscariche e sulla gestione del territorio.

Da una parte la rinnovata veste della Vela, il parco circostante e il nuovo ponte che attraversa la bretella autostradale. Dall’altra una viabilità complicata, le microdiscariche e i timori per una strada che viene percorsa a velocità troppo elevata, nel vicino quartiere. All’altezza di Tor. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Policlinico Tor Vergata: nuova era nella sanità laziale Aviazione, l’evento all’Università Tor Vergata: le compagnie aeree a caccia di piloti, hostess e tecniciRoma, 2 febbraio 2026 – Le compagnie aeree di tutto il mondo sono a caccia di migliaia di piloti, assistenti di volo e tecnici di manutenzione. Termini - Tor Vergata, pubblicata la gara: 4 anni di lavori per la nuova tranvia di RomaÈ stata pubblicata la gara da 252 milioni di euro per la realizzazione della tranvia Termini – Giardinetti – Tor Vergata, la nuova infrastruttura trasportistica di Roma che manderà definitivamente in ... romatoday.it Roma, ecco la nuova tranvia Termini-Tor Vergata: gara pubblicata e piano da 252 milioniPubblicata la gara da 252 milioni per la tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata e il deposito di Centocelle: collegamento diretto con università e ospedale. ilquotidianodellazio.it