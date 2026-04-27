Entra in trattoria e minaccia i presenti con un coltello | denunciato

Una serata che avrebbe dovuto essere di svago in una trattoria della Saccisica si è trasformata in un momento di paura quando un uomo ha fatto irruzione nel locale e ha minacciato i presenti con un coltello. I clienti si sono trovati davanti a una situazione improvvisa che ha generato tensione e preoccupazione. L’uomo è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Per i clienti di un locale della Saccisica doveva essere una serata di relax a tavola prima di ricominciare una settimana di lavoro, ma per qualche istante la tensione e il pericolo che potesse capitare qualcosa di grave sono stato concreti. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piove.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Minaccia con coltello nella lite, giovane denunciatoReggio Emilia, 13 aprile 2026 – Un diverbio per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia, nella tarda serata di sabato, nella zona... Entra nel centro ricreativo con casco e roncola, minaccia i presenti e scappa con 200 euro e le monete delle offerteCremona – È un 44enne con precedenti, l’uomo che martedì pomeriggio ha messo a segno una rapina ai danni del Centro Cr2 Sinapsi di via Serio. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Una famiglia sarda da 50 anni prepara l’astice alla catalana più famoso di Milano (ora aprono anche in Sardegna); Se menu, ristorante e commensali li decide l’intelligenza artificiale; Mondeghili perfetti e menu anni '90: la trattoria di Milano dove spendi 10 euro; Chalet Europa Nature & Relax: l’Altopiano che si fa cucina, tra silenzio, memoria e visione contemporanea. Mirandola accoglie un nuovo Assistente Civico: Ivano Golinelli entra in squadra SI rafforza il presidio del territorio al fianco di Walter Mazzoli e RenzoBorghi: un impegno comune per la sicurezza e il decoro della città... - facebook.com facebook Al #ReginaCaeli #LeoneXIV mette in guardia da chi entra nel recinto del cuore per rubare la vita e oltraggiare la dignità. E’ ladro anche chi saccheggia le risorse della terra e combatte guerre sanguinose #VaticanNewsIT x.com