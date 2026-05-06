Entra in casa di un 50enne e lo uccide arrestato 35enne a Campobasso | si ipotizza il furto come movente

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Civita di Bojano, nel Campobasso, con l'accusa di aver ucciso un 50enne nella serata di ieri, martedì 5 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, l'arrestato sarebbe entrato nell'abitazione della vittima e avrebbe causato il decesso. Le forze dell'ordine stanno valutando anche un possibile movente legato a un tentativo di furto.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato per l'omicidio di un 50enne avvenuto a Civita di Bojano (Campobasso) nella serata di ieri, martedì 5 maggio. Secondo le prime informazioni, l'aggressore sarebbe entrato in casa della vittima per sottrarre denaro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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