Nella notte a Bologna, un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un bar di Via Marconi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato possibile grazie alla segnalazione dei cittadini, che hanno chiamato per segnalare un comportamento sospetto. Durante l’arresto, l’uomo si è ferito e ha aggredito i poliziotti.

Un uomo di 35 anni di origine tunisina è stato fermato dopo essere stato sorpreso a commettere un furto in un bar di Via Marconi. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Bologna dopo una segnalazione di alcuni cittadini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, aveva infranto la vetrata del locale e tentato di rubare il contenuto della cassa, riuscendo a sottrarre solo una bottiglia di superalcolico. Tentato furto a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte in Via Marconi, nel centro di Bologna. Alcuni cittadini, passando nei pressi di un bar, hanno notato un uomo intento a forzare la porta d’ingresso dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si ferisce dopo il tentato furto in un bar di Bologna e aggredisce i poliziotti, arrestato 35enne

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