Il cantante ha commentato pubblicamente il comportamento di Evaristo Beccalossi, definendolo una vera rockstar del calcio. Ha aggiunto di non averlo mai sentito in uno stato di sconforto, facendo riferimento a una situazione difficile che l’ex calciatore e la sua famiglia stanno affrontando da circa un anno. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse persone, ma le circostanze specifiche non sono state dettagliate.

Milano, 6 maggio 2026 – Tanti sapevano del dramma che Evaristo Beccalossi e la sua famiglia stavano vivendo ormai da un anno. Fra questi Enrico Ruggeri, che nel 1997 dedicò all'ex numero 10 e ad altri geni del pallone la canzone “Il fantasista”. Una lunga amicizia . “Io sono quello da guardare, quando ho voglia di giocare sono schiavo dell’artista che c’è in me ”, le parole del testo. Un'amicizia di lunga data fra i due, sottolineata dalle parole del cantante quando l'ex campione nerazzurro un anno fa uscì dal coma. "Non vedo l’ora di portarlo in giro come abbiamo fatto per quarant’anni. Con il Becca ci conosciamo dal 1979 ognuno sa tutto dell’altro, abbiamo vissuto insieme successi e rovesci, vittorie e sconfitte, sempre sdrammatizzando.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Enrico Ruggeri: “Beccalossi una rockstar del calcio. Non l’ho mai sentito in preda allo sconforto”

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