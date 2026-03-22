Elettra Lamborghini ha raccontato di essere svenuta a causa di una grave intossicazione alimentare durante una registrazione di “Canzonissima” su Rai Uno. La cantante ha anche riferito che Enrico Ruggeri fa rumori bilaterali. La sua testimonianza è stata condivisa nel corso dello show condotto da Milly Carlucci, trasmesso sabato sera.

Elettra Lamborghini è tra i protagonisti dello show del sabato sera di Rai Uno “Canzonissima”, condotto da Milly Carlucci. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2026 con “Voilà”, ha cantato “Bella Vera”, canzone degli 883 uscita nel 2001. Davanti alla giuria però Lamborghini ha messo le mani avanti: “ Spiego, innanzitutto, sono stata malissimo ”. Da qui l’appello a Milly Carlucci e alla produzione: “Tesoro, mi dovete cambiare l’hotel, per due ragioni: uno perché ho ordinato dei gamberi col curry, ma mi sono arrivati con la panna e quindi ho preso un’intossicazione alimentare incredibile, sono svenuta, cioè sto stata proprio male, ma poi non hai capito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono svenuta, ho avuto una intossicazione alimentare incredibile e Enrico Ruggeri fa rumori bilaterali”: l’appello di Elettra Lamborghini

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