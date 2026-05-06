enolia al via la due giorni del gusto

Enolia riprende con una due giorni dedicata al gusto, che si svolge sabato e domenica nell’area medicea, e prosegue lunedì a Forte dei Marmi. La manifestazione inizia alle 11 di sabato con un’inaugurazione curata dagli studenti dell’Istituto Marconi. La manifestazione si svolge in due location diverse e coinvolge diverse attività legate al settore gastronomico.

Torna Enolia sabato e domenica nell’area medicea e lunedì a Forte dei Marmi. L’inaugurazione sabato alle 11 a cura degli studenti dell’Istituto Marconi. Una scommessa avviata 25 anni fa grazie alla passione del patron Gabriele Ghirlanda che ha saputo intercettare i nuovi stimoli dell’enogastronomia, creando una manifestazione per valorizzare le peculiarità versiliesi ma progressivamente aperta anche ad aziende di tutta Italia. Quaranta tipologie di olio, oltre 300 etichette di vini, una quarantina di artigiani del gusto. Confermato il Villaggio del vino curato da Marco Bellentani. "Siamo fieri di poter ospitare questo evento in continua crescita – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – che rappresenta anche l’apertura di una nuova stagione di eventi finalizzati a far apprezzare il nostro comune".🔗 Leggi su Lanazione.it

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