A Caserta, il 1° e il 2 maggio, il Campo Laudato Sì (ex area Macrico) ospiterà un evento all'aperto. Durante il fine settimana, il luogo si trasformerà in un villaggio all'aperto dedicato a musica, natura e street food. L’iniziativa prevede due giorni di attività che coinvolgeranno il pubblico con spettacoli musicali e punti di ristoro. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà accessibile a tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Caserta si prepara a vivere un weekend speciale: venerdì 1 e sabato 2 maggio il Campo Laudato Sì (ex area Macrico) si trasforma in un grande villaggio all’aperto dove musica, natura e street food si incontrano per dare vita a un’esperienza unica. Due giorni pensati per tutti: famiglie, gruppi di amici e chiunque abbia voglia di godersi la primavera tra live music, dj set, animazione e un contest tra band, il tutto accompagnato da un’ampia selezione di street food. Il Parco si arricchisce anche di uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe: l’area cani “Santonastaso Pet Food”, pensata per farli correre, giocare e muoversi in libertà, sempre in sicurezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta: l’1 e 2 maggio al Campo Laudato Sì (ex Macrico) due giorni di musica, gusto e divertimento

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