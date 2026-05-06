Enna dibattito alla Cisl | assente Crisafulli si confrontano i candidati

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Enna si è svolto un dibattito organizzato dalla Cisl con la partecipazione dei candidati, mentre l’attuale rappresentante del centrosinistra non era presente. La sua assenza ha suscitato domande sul motivo e sulle possibili ripercussioni sul confronto tra gli altri candidati. L’evento ha visto confronti diretti tra i partecipanti, senza la presenza di una figura chiave del centrosinistra.

? Cosa scoprirai Perché la sedia del centrosinistra è rimasta vuota al dibattito?. Come influirà l'assenza di Crisafulli sul confronto tra i candidati?. Cosa prevede il Patto della Cisl per fermare l'esodo giovanile?. Quali misure concrete serviranno a proteggere i lavoratori di Dittaino?.? In Breve Ezio De Rose e Filippo Fiammetta discutono il Patto per Enna di Carmela Petralia.. Il piano Cisl prevede clausole sociali per la zona industriale di Dittaino.. La strategia mira a contrastare l'esodo giovanile e favorire l'impiego femminile.. Il progetto propone investimenti in sanità territoriale, edilizia popolare e infrastrutture digitali.. I candidati alla guida di Enna si sono riuniti presso la sede della Cisl per discutere il futuro della città, nonostante l’assenza di Mirello Crisafulli dovuta a impegni fuori sede.🔗 Leggi su Ameve.eu

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