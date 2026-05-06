Nelle stazioni di servizio, una collaborazione tra il marchio Enilive e lo chef Niko Romito ha portato l’alta cucina inaspettatamente vicino ai viaggiatori. Tra i prodotti offerti, si trova una versione di pollo fritto che si propone con una qualità superiore rispetto a quella tradizionale, grazie a una ricetta speciale chiamata Bomba. Questa iniziativa mira a offrire un’alternativa di livello anche nei punti di ristoro lungo le autostrade.

? Cosa scoprirai Come può un pollo fritto avere la qualità di un ristorante?. Cosa nasconde la ricetta della Bomba prodotta nelle stazioni Enilive?. Perché l'Accademia Niko Romito ha scelto proprio le aree di servizio?. Dove si trovano i primi venti punti vendita di questo progetto?.? In Breve Collaborazione avviata nel 2018 tra Enilive e l'Accademia Niko Romito.. Progetto attivo in circa venti punti vendita nelle città italiane.. Tecniche avanzate applicate a prodotti come pollo fritto e focacce Bomba.. Evoluzione del modello di sosta dai rituali sociali degli anni 50.. Il progetto ALT Stazione del Gusto, nato dalla sinergia tra Enilive e l’Accademia Niko Romito, trasforma oggi le aree di servizio in luoghi dove la qualità gastronomica incontra la rapidità del viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enilive e Niko Romito: l’alta cucina arriva nelle aree di servizio

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