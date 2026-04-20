Tra le colline riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, si trova il Relais San Maurizio, un esempio di ospitalità di lusso ricavata da un edificio storico. La struttura combina elementi di storia, alta cucina e benessere, offrendo un’esperienza che unisce tradizione e comfort moderno. La sua posizione e la cura nei dettagli hanno fatto sì che sia considerato uno dei riferimenti nel settore alberghiero delle Langhe.

Immerso tra le colline patrimonio UNESCO delle Langhe, il Relais San Maurizio rappresenta uno dei più affascinanti esempi italiani di ospitalità di lusso nata dal recupero di un luogo storico. Qui il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso, sospeso tra spiritualità, tradizione contadina e ricerca contemporanea del benessere. Le origini del complesso risalgono al 1619, quando un gruppo di monaci cistercensi scelse questa collina per costruire un monastero sui resti di una cappella preesistente. Il luogo divenne presto un centro di lavoro agricolo e contemplazione spirituale, dove le giornate erano scandite dalla natura e dai ritmi monastici.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Storia, alta cucina e benessere nelle Langhe patrimonio UNESCO

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