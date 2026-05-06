Eni presenta i progetti per Porto Marghera La Cgil | Solo impegni generici

In sede regionale si è svolto un incontro riguardante l’evoluzione del polo industriale petrolchimico di Porto Marghera, Venezia. Durante la riunione, Eni ha presentato alcuni progetti relativi all’area. La Cgil ha commentato criticamente, definendo gli impegni annunciati come generici e poco concreti. La discussione si è focalizzata sulle prospettive future del sito industriale e sulle iniziative proposte dall’azienda.

Si è tenuto in sede regionale l'atteso incontro del tavolo avente ad oggetto l’evoluzione del polo industriale petrolchimico dell’area veneziana di Porto Marghera, Venezia. Una delegazione di Eni e delle sue società controllate Versalis, Enilive ed Eni Rewind, ha rappresentato all’assessore.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Porto Marghera, Alkeemia e 9-Tech presentati all'Ue come progetti strategiciDue i progetti veneti sulle materie prime critiche sono stati trasmessi dal Governo alla Commissione europea nell’ambito del Critical Raw Materials... La Cgil avvisa i candidati sindaco: «Su Porto Marghera serietà, la riconversione si fa con l'industria»Il sindacato chiede un confronto nel merito e pressioni su Eni perché mantenga gli impegni: «Porto, logistica e manifatturiero principale alternativa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bioraffineria Eni: test sulla rete vapore; La Venice Port Community chiede chiarezza sul porto. I programmi di Venturini e Martella. Porto Marghera, Alkeemia e 9-Tech presentati all'Ue come progetti strategiciLe due aziende lavorano su soluzioni avanzate sulle materie prime. Il ministro Urso rilancia intanto l'idea del sito di stoccaggio, venerdì sarà in sopralluogo ... veneziatoday.it Eni battuta dai comitati: stop all’inceneritore di fanghi a Porto Marghera. Decisivo il parere dell’IssAccade, a volte, che i giganti economici vengano sconfitti dai movimenti popolari e dalle associazioni che si battono per la tutela del territorio e della salute pubblica. È accaduto che dopo tre anni ... ilfattoquotidiano.it INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA NUOVA RIVOLUZIONE CHE NON PUÒ LASCIARE INDIETRO L’UOMO a porto marghera 37 lavoratori a casa: l’intelligenza artificiale non è più teoria, è già realtà la rivoluzione è in corso, ma senza regole rischia di lasciare i - facebook.com facebook Materie prime critiche, in Veneto due progetti trasmessi alla Commissione Ue - Bitonci, 'a Porto Marghera si lavora su competenze, impianti e tecnologie già presenti' (ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - Sono due i progetti in Veneto sulle materie prime critiche trasm x.com