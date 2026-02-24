La Cgil avvisa i candidati sindaco | Su Porto Marghera serietà la riconversione si fa con l' industria

Il sindacato chiede un confronto nel merito e pressioni su Eni perché mantenga gli impegni: «Porto, logistica e manifatturiero principale alternativa alla monocultura turistica. Non a proposte improvvisate» Porto Marghera sarà un tema centrale in questa campagna elettorale per il prossimo sindaco di Venezia, per una molteplicità di motivi: la crisi industriale, il futuro del porto e la coesistenza col Mose, l'apparente disinteresse del governo nazionale per l'area. Tutti i candidati ne stanno parlando, le soluzioni e le proposte si succederanno. Per questo la Cgil ha deciso di mettere le mani avanti, chiedendo progetti chiari. «La riconversione di Porto Marghera deve essere fondata in modo chiaro su industria, manifattura, logistica e porto. Non è accettabile alimentare ipotesi che, di fatto, prefigurano il superamento di questo modello produttivo» scrive il sindacato, nelle sue ramificazioni Filctem, Fiom e Filt, in quella che è di fatto una lettera aperta ai candidati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

