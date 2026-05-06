In Pistoia è stato firmato un accordo per promuovere lo sviluppo del fotovoltaico e dell’energia rinnovabile nella provincia. L’iniziativa prevede l’installazione di grandi impianti in specifiche aree, con l’obiettivo di alimentare la rete locale. I cittadini potranno usufruire di questa rete per ridurre i costi delle bollette energetiche e partecipare attivamente al progetto di transizione energetica.

? Cosa scoprirai Come possono i cittadini ridurre le bollette grazie alla nuova rete?. Dove verranno installati i grandi impianti per alimentare la provincia?. Chi gestirà concretamente i fondi destinati al contrasto della povertà energetica?. Come funziona il software per monitorare l'energia condivisa tra i soci?.? In Breve Impianti da 97 kWp a San Marcello e 1 megawatt sul Monte Oppio.. Il 12% degli incentivi finanzierà progetti sociali tramite la società SPESE scrl.. Primo incontro formativo per i cittadini fissato per giovedì 14 maggio.. Olla Home Solution gestirà i flussi tramite software digitale e ruolo ESCO.. L’accordo siglato tra la Comunità Energetica Rinnovabile Pistoia 1 e l’azienda Olla Home Solution di Campo Tizzoro avvia lo sviluppo del fotovoltaico sulla montagna pistoiese e in tutta la provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia rinnovabile in Pistoia: nasce il patto per il fotovoltaico

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