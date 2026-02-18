Energia rinnovabile sui tetti degli edifici comunali | il progetto a Melpignano
Il Comune di Melpignano ha avviato un progetto per installare pannelli solari sui tetti degli edifici pubblici, contribuendo alla transizione ecologica. La causa principale è ridurre le emissioni di carbonio e abbassare i costi energetici comunali. L’investimento di 800mila euro arriva da IAs Energy, in collaborazione con Innovaction Soc. L’obiettivo è permettere alla comunità di usufruire di energia pulita e di ottenere sconti sulle bollette. Il progetto coinvolge diverse strutture pubbliche, tra cui scuole e uffici comunali.
per una fattiva transizione ecologica e per sconti sulle bollette dei cittadini: il Comune di Melpignano scommette sull’ambiente con la “comunità di autoconsumo”, per beneficiare di un investimento di 800mila euro, da parte di IAs Energy in partnership con Innovaction Soc.Coop, finalizzati a realizzare infrastrutture come pannelli e fotovoltaici e mini-pale eoliche di massimo 20 metri d’altezza sui tetti degli edifici e nella zona della compostiera in periferia (dunque lontana dall’agglomerato urbano e con apparecchi non impattanti), per la produzione di 560 kilowatt di energia. Quest’ultima sarà messa a disposizione di cittadini e imprese facenti parte della cabina primaria della Cer (comunità energetica rinnovabile), con ricadute in termini economici, ambientali, turistici e sociali.🔗 Leggi su Lecceprima.it
