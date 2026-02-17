Monte Crociglia | tra energia rinnovabile e tutela del paesaggio il dibattito si fa acceso in serata pubblica

Il progetto eolico sul Monte Crociglia ha scatenato un acceso dibattito pubblico, con la comunità di Piacenza che cerca risposte. La serata informativa di giovedì 19 febbraio, promossa da CAI Piacenza, GAEP e Guide Ambientali Escursionistiche, mira a chiarire i punti critici del progetto. Durante l’incontro, i partecipanti discuteranno degli aspetti legati all’energia rinnovabile e alla salvaguardia del paesaggio locale.

Crociglia al centro del dibattito energetico: la comunità piacentina cerca risposte. Una serata informativa, organizzata da CAI Piacenza, GAEP e Guide Ambientali Escursionistiche per giovedì 19 febbraio, mira a fare chiarezza sul controverso progetto eolico sul Monte Crociglia. L'incontro, aperto a cittadini e istituzioni, si terrà presso la Sala Assemblee del CAI in Stradone Farnese 39 a Piacenza e si pone come momento cruciale per affrontare le criticità emerse durante la Valutazione di Impatto Ambientale. Un territorio tra energia e conservazione: il Monte Crociglia sotto esame. Il progetto di realizzazione di impianti eolici sul Monte Crociglia ha acceso un dibattito acceso nel territorio piacentino, sollevando preoccupazioni legate all'impatto sul paesaggio e sull'ambiente. Proseguono le iniziative di approfondimento e confronto sul progetto eolico proposto sul Monte Crociglia. Cai Piacenza, Gaep, Guide Ambientali Escursionistiche organizzano per giovedì 19 febbraio. Ha superato le diecimila firme la petizione online che si oppone al parco eolico sul monte Crociglia, al confine tra i territori comunali di Ferriere. La battaglia contro le pale eoliche sul monte Crociglia ha conquistato anche i riflettori nazionali: il corteo di sabato 7 febbraio, a cui hanno preso parte più di 300 tra escursionisti, istituzioni, residenti e ambientalisti, ha ricevuto un'ampia copertura.