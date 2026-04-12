Energia tra rincari e transizione green ingegneri e imprese si confrontano a Verona | È un processo irreversibile
A Verona si sono confrontati ingegneri e aziende sul tema dell’energia, tra aumenti dei costi e la transizione verso fonti più sostenibili. Il dibattito si concentra sulla situazione attuale, con particolare attenzione alle sfide legate ai rincari e alla svolta energetica ormai in atto. La discussione ha coinvolto diversi operatori del settore, evidenziando come questo cambiamento sia considerato ormai irreversibile da parte dei partecipanti.
Il peso dell’energia torna al centro del dibattito economico e industriale, sospeso tra l’urgenza dei rincari e la necessità di una trasformazione ormai inevitabile. I prezzi di elettricità, gas e carburanti continuano a salire: il petrolio ha superato i 100 dollari al barile, il gas i 50 euro al.🔗 Leggi su Veronasera.it
Energia: incubo rincari per imprese e famiglie. E si teme per il granoIl conflitto in Medio Oriente rischia di trasformarsi in una nuova ondata di rincari per imprese e famiglie italiane, con effetti che si estendono...
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