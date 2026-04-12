Energia tra rincari e transizione green ingegneri e imprese si confrontano a Verona | È un processo irreversibile

A Verona si sono confrontati ingegneri e aziende sul tema dell’energia, tra aumenti dei costi e la transizione verso fonti più sostenibili. Il dibattito si concentra sulla situazione attuale, con particolare attenzione alle sfide legate ai rincari e alla svolta energetica ormai in atto. La discussione ha coinvolto diversi operatori del settore, evidenziando come questo cambiamento sia considerato ormai irreversibile da parte dei partecipanti.