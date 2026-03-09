A Firenze, ingegneri e rappresentanti del settore chiedono che il collegamento tra la nuova stazione dell’alta velocità progettata da Foster e lo scalo storico di Santa Maria Novella sia gratuito. La questione si fa più pressante mentre si stanno definendo le norme per il futuro collegamento, con un allarme tecnico e politico che coinvolge le autorità locali e i professionisti del settore.

Un allarme tecnico e politico risuona oggi a Firenze mentre si definiscono le regole per il futuro collegamento tra la nuova stazione dell’alta velocità Foster e lo scalo storico di Santa Maria Novella. Gli ingegneri fiorentini chiedono con forza che questo passaggio sia gratuito, diretto e integrato nel titolo di viaggio esistente, senza costi aggiuntivi. La data target per l’operatività della nuova infrastruttura è fissata al 2028, sebbene alcune voci contestino i tempi previsti. L’aria di lunedì 9 marzo 2026 a Firenze è serena, con temperature intorno ai 17 gradi e una probabilità di pioggia trascurabile, ma l’atmosfera nei corridoi della mobilità è carica di tensioni tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze 2028: ingegneri chiedono collegamento gratuito tra le stazioni

