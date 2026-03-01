Bergamo in arrivo 24 milioni per canoni idroelettrici ed energia gratuita

A Bergamo arrivano 24 milioni di euro destinati ai canoni idroelettrici e all’energia gratuita. Questi fondi fanno parte di un pacchetto di quasi 205 milioni di euro destinato ai territori della Città Metropolitana di Milano e alle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese. La ripartizione delle risorse riguarda specificamente il settore energetico e le tasse legate alle risorse idriche.

Quasi 205 milioni di euro in arrivo per i territori della Città Metropolitana di Milano e delle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese dai canoni idroelettrici. L’assessore di Regione Lombardia a enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha confermato lo stanziamento dopo che la Cassazione ha respinto i ricorsi dei concessionari, ribadendo che la quota fissa, quella variabile e l’energia gratuita sono dovute per legge alla Regione e ai territori. Nei giorni scorsi, infatti, sono state pubblicate le sentenze della Cassazione sezioni unite n. 2995-2026 e n. 3821-2026 che sono... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Canoni idroelettrici: 205 milioni ai territori lombardi. "Una vittoria della Lega"“Grazie alla determinazione della Lega Salvini Premier in Regione Lombardia, stanno per arrivare 205 milioni di euro per i territori della Città...

I canoni idroelettrici. Partita vinta con le aziende. Alla Valtellina 120 milioniLa Cassazione dà ragione a Regione Lombardia: canoni ed energia gratuita porteranno in Valtellina 120 milioni di euro.

Una raccolta di contenuti su Bergamo

Temi più discussi: Autostrada A4 Bergamo: in arrivo chiusure a Capriate, Dalmine e Cavenago; Dopo le sentenze della Cassazione, in arrivo in Bergamasca oltre 24 milioni da canoni idroelettrici ed energia gratuita; Tarocchi, la storia tra gioco e divinazione in mostra a Bergamo; Sciopero dei treni, in arrivo uno stop di 24 ore: gli orari e tutte le info.

Bergamo, in arrivo 24 milioni per canoni idroelettrici ed energia gratuitaLa Cassazione da ragione a Regione Lombardia, Sartori: Dopo anni di battaglie legali gli operatori idroelettrici dovranno corrispondere le somme accumulate e non versate, e sarà regolarizzato il conf ... bergamonews.it

Canoni idroelettrici ed energia gratuita: per la provincia di Bergamo in arrivo 24,1 milioniQuasi 205 milioni in arrivo per le province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese dai canoni idroelettrici. araberara.it

Sei di Bergamo Se.... - facebook.com facebook

Siete più avanti nella stagione primaverile voi, i miei non sono ancora fioriti.. (Bergamo) x.com