Canoni idroelettrici | 205 milioni ai territori lombardi Una vittoria della Lega

La Lega Salvini Premier in Regione Lombardia annuncia che, grazie alla sua azione, saranno distribuiti 205 milioni di euro ai territori della Città Metropolitana di Milano e alle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese. Questa somma deriva dai canoni idroelettrici e rappresenta un contributo diretto alle aree interessate. La comunicazione evidenzia il ruolo del partito nel favorire questa assegnazione.

