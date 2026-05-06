Emozioni per la magia della natura | il video di due caretta caretta in accoppiamento al largo di Battipaglia

Di recente, sui social di un liceo locale è stato pubblicato un video che mostra due caretta caretta in fase di accoppiamento al largo di Battipaglia. Il filmato cattura un momento di interazione tra le due tartarughe marine, visibile al largo delle coste salernitane. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato l’evento naturale condiviso online.

La magia della natura colpisce anche al largo delle coste salernitane. Le pagine social del liceo Regina Margherita di Salerno, infatti, qualche giorno fa hanno condiviso uno spettacolare video di due caretta caretta in accoppiamento al largo di Battipaglia.Il commento“Spettacolare scenario oggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Emozioni marine" a Maiori: domenica la liberazione di 4 tartarughe Caretta CarettaE' in programma domenica 28 marzo, alle ore 10:15, sulla spiaggia di Maiori, un momento davvero emozionante: saranno liberate, infatti, 4 tartarughe... Leggi anche: Grossa carcassa di caretta caretta giace nel porto interno Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Corrida incanta Borgo Ferrovia: una serata di emozioni, talento e magia al Teatro Santa Chiara; Gran Premio Estrella Galicia 0,0 di Spagna: i momenti chiave; Magic Gran Galà Internazionale di Magia; Il Tango: un vortice di emozioni e passione in uno spettacolo tutto da vivere. TEDxCuneo accende Revelio: il Teatro Toselli si prepara a fare luce tra magia e realtàSabato 9 maggio la sesta edizione del format porterà sul palco nove storie tra scienza, informazione, emozioni e creatività, con talk, TEDxLab, inclusione in LIS e uno spazio speciale dedicato all’Eur ... targatocn.it La magia della danza: Emozioni indelebili’Puccini’s Opera. Voci di donne’ è stato, per chi ha partecipato, un flusso di emozioni trasformate in ricordi indelebili. Lo spettacolo è stato rappresentato dalla Compagnia Artemis Danza in prima ... ilrestodelcarlino.it La seconda edizione della #TerrasiniCup ha regalato grandi emozioni a tutte le società partecipanti 3 giorni di grande divertimento, sorrisi e belle prestazioni per le 25 squadre che hanno disputato complessivamente più di 60 partite allo stadio co - facebook.com facebook Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. x.com