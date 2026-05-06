Emma Raducanu tutto in mezz’ora | prima le interviste poi il ritiro dagli Internazionali

Dopo aver annunciato di sentirsi meglio, la tennista britannica ha partecipato alle interviste, poi ha deciso di ritirarsi dagli Internazionali dopo circa trenta minuti. La giocatrice, ferma da Indian Wells a causa di un’infezione toracica, aveva riferito di essere in ripresa. La sua presenza si è conclusa rapidamente, lasciando il pubblico e i media senza ulteriori dichiarazioni.

A volte bastano trenta minuti per trasformare una storia di ripartenza in un nuovo capitolo fatto di altre incognite. Emma Raducanu si era presentata davanti ai giornalisti a Roma pronta a raccontare di aver finalmente ritrovato le condizioni giuste per tornare a competere dopo due mesi di stop. Ai media inglesi aveva parlato di una vera e propria “svolta”, spiegando di sentirsi “molto affamata e felice” di essere tornata in campo. Mezz’ora dopo quelle dichiarazioni, però, dagli Internazionali d’Italia è arrivata una comunicazione inattesa: il ritiro dal torneo della numero 30 al mondo a causa dei postumi di una sindrome influenzale. Una vicenda curiosa e surreale, che ha sorpreso per la rapidità con cui si è sviluppata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Emma Raducanu, tutto in mezz’ora: prima le interviste, poi il ritiro dagli Internazionali Notizie correlate Leggi anche: Internazionali d’Italia 2026: forfait di Marta Kostyuk ed Emma Raducanu Crans-Montana, testimone prima rilascia interviste e poi smentisce tutto: “Temeva di essere coinvolto”Il ristoratore di Crans-Montana, Jean-Daniel Clivaz, davanti agli inquirenti le dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi ai media. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali d’Italia 2026: forfait di Marta Kostyuk ed Emma Raducanu; Raducanu torna con l'allenatore da cui aveva prescinduto quando ha raggiunto la gloria; Raducanu, ritorno di fiamma con Richardson? Intanto Emma prepara il suo rientro a Roma; Raducanu non parteciperà agli Internazionali d’Italia 2026. Emma Raducanu affronta una sfida intensa all’Italian Open contro avversarie agguerrite.Il prestigioso Italian Open, ultimo evento WTA 1000 di clay della stagione, si prepara a dare il via alla competizione questa settimana a Roma. Questo torneo rappresenta una tappa fondamentale per tut ... napolipiu.com Raducanu, ritorno di fiamma con Richardson? Intanto Emma prepara il suo rientro a RomaRaducanu si è allenata alla Ferrer Academy. Il direttore della struttura è Richardson, coach che la portò alla vittoria dello US Open nel 2021 ... ubitennis.com Raducanu, ritorno di fiamma con Richardson Intanto Emma prepara il suo rientro a Roma - facebook.com facebook