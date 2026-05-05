Le atp e wta degli Internazionali d’Italia 2026 hanno subito alcune assenze significative. Tra le donne, nel tabellone principale non sarà presente Marta Kostyuk, che avrebbe dovuto partecipare alla gara. La rinuncia di Kostyuk si aggiunge ad altre assenze, tra cui quella di Emma Raducanu, che ha deciso di non prendere parte alla competizione. Questi forfait modificano la composizione del quadro di partenza del torneo.

Rinuncia pesante agli Internazionali d’Italia 2026. Nel tabellone femminile, infatti, mancherà Marta Kostyuk. L’ucraina era uscita vincitrice dal WTA 1000 di Madrid, dove tutti gli sforzi degli anni precedenti avevano dato come risultato un successo che l’aveva designata quasi di diritto nel pieno di un’esplosione attesa da tempo. Questo il commento su Instagram di Kostyuk: “ Questa fa male. Dopo la più grande corsa della mia carriera, non vedevo l’ora di venire a Roma. Ma a volte il corpo ha altri piani, e negli ultimi giorni ho avuto un problema all’anca. Con la caviglia ancora non al 100%, non è intelligente continuare a spingere ora, per questo non ci sarò quest’anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: forfait di Marta Kostyuk ed Emma Raducanu

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