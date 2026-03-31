Crans-Montana testimone prima rilascia interviste e poi smentisce tutto | Temeva di essere coinvolto

A Crans-Montana, un ristoratore ha inizialmente fornito dichiarazioni ai media, poi ha negato quanto detto, affermando di temere un possibile coinvolgimento in un procedimento giudiziario. Gli inquirenti hanno ascoltato l’uomo, che ha cambiato versione rispetto alle dichiarazioni rilasciate in precedenza. La vicenda riguarda un’indagine in corso e si concentra sulle dichiarazioni fatte dal titolare del locale.

Il ristoratore di Crans-Montana, Jean-Daniel Clivaz, davanti agli inquirenti le dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi ai media. A Fanpage.it l'avvocato di parte civile presente a Sion, Domenico radice, lo ha definito un "maldestro tentativo di fare marcia indietro". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Crans-Montana, la cameriera del Constellation smentisce Jessica Moretti: “Ci ha detto di travestirci, stava filmando”Louise, unica cameriera uscita illesa dal rogo di Crans-Montana, smentisce alcuni punti della titolare: i costumi furono decisi da lei e avrebbe... “Sono quasi morto, credo di essere bruciato”: le disperate chiamate ai soccorritori a Crans-MontanaL'emittente francese BFMTV ha ottenuto alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza fatte dalle vittime della strage, dai loro familiari... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Crans-Montana, pm Roma in trasferta a Sion: nell'inchiesta spunta un nuovo video; Crans Montana: spunta il video inedito di chi ha chiuso la porta poco prima della strage; Strage di Crans-Montana, un testimone ritratta le interviste. Ero confuso e agitato; Crans Montana, la porta di sicurezza del Constellation chiusa 60 secondi prima del rogo: il dettaglio in un video. Crans Montana, testimone chiave sulla strage cambia versione e smentisce le prime dichiarazioniIncendio Constellation, il testimone chiave Clivaz ritratta le dichiarazioni iniziali Il proprietario alberghiero svizzero Jean-Daniel Clivaz, figura ... assodigitale.it Dopo la tragedia di Crans-Montana ragazzi e genitori hanno capito quanto con la sicurezza non si scherzi. A 20 anni, quando ci si sente invincibili, non si pensa a morire. Per di più in un momento di gioia e festa. Una vicenda che ha profondamente segnato l’ - facebook.com facebook