Emiliano in cerca di incarichi non si arrende | ora spunta la consulenza in commissione sicurezza sul Lavoro
Michele Emiliano, ex presidente regionale, cerca ancora un ruolo ufficiale per evitare di tornare a ricoprire la funzione di magistrato. Dopo aver rifiutato incarichi di consulenza regionale e in alcune commissioni parlamentari, ora si parla di una possibile posizione come consulente nella commissione sicurezza sul lavoro. La situazione rimane complessa e ancora in evoluzione, senza conferme ufficiali sulle future nomine.
Continua il “calvario” di Michele Emiliano alla ricerca disperata di un incarico (dalla consulenza regionale offertagli dal suo delfino irriconoscente Antonio Decaro a quella in qualche commissione parlamentare) per evitare di tornare a fare il magistrato. Tante le strade intraprese dall’ex governatore pugliese per non tornare alle sudate carte dopo 20 lunghi anni di aspettativa ben retribuita. Tutte finite in un vicolo cieco. Dopo il terzo niet della terza commissione del Csm alla nuova proposta di aspettativa richiesta come consulente del suo successore alla Regione Puglia si apre il pertugio di un incarico nella Commissione parlamentare sicurezza sul Lavoro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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. @paolomieli: "Intanto Emiliano diventa romanziere, io compro oggi stesso "L'alba di San Nicola", il romanzo di Michele Emiliano..." x.com