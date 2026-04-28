Protezione Civile in arrivo nuovi fondi regionali | a Bertinoro una nuova area strategica per le emergenze

La Protezione Civile regionale ha annunciato l'erogazione di nuovi fondi destinati alla sicurezza territoriale. A Bertinoro è prevista la creazione di una nuova area strategica per la gestione delle emergenze. L'obiettivo è migliorare le risposte del territorio in caso di eventi come alluvioni, terremoti o crisi legate ai cambiamenti climatici. I fondi sono destinati a interventi specifici per rafforzare le strutture e le risorse disponibili.

Rafforzare la capacità di risposta del territorio di fronte alle emergenze, che siano alluvioni, sismi o crisi climatiche. È questo l’obiettivo del nuovo "Programma di potenziamento della rete di Protezione civile" varato dalla Regione Emilia-Romagna, che mette sul piatto 764.145 euro per il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Emergenze territoriali e prevenzione, nuova intesa tra Confindustria e Protezione civileRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Etna più sicuro: nuovi quad per soccorso tra vulcano, rischi e emergenze. Rinforzo operativo per Protezione Civile.Rinforzo per la Protezione Civile sull’Etna: consegnati due quad per il soccorso Due nuovi quad 4×4 sono stati consegnati oggi, 15 febbraio 2026, ai... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: previste Piogge e Temporali su 2 regioni, i dettagli; Piogge in arrivo, scatta l'allerta gialla della Protezione civile: il sindaco invita alla prudenza; Forti venti in arrivo, la Protezione civile lancia l’allerta; Meteo, scatta l'allerta a Milano: forti temporali in arrivo, ecco il piano d'emergenza. Piogge in arrivo, scatta l'allerta gialla della Protezione civile: il sindaco invita alla prudenzaSarà in vigore fino alle 24 di giovedì 23 aprile con possibili criticità legate ad allagamenti e innalzamento dei corsi d’acqua ... agrigentonotizie.it Meteo – Il maltempo non molla l’Italia con possibili temporali in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco doveMeteo - Ultimi rovesci e possibili temporali in arrivo in Italia prima di un miglioramento: ecco l'allerta della Protezione Civile ... centrometeoitaliano.it Da anni attiva nel settore dell’assistenza, dell’emergenza e della protezione civile, l’Associazione P.A. il Soccorso rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale facebook Martedì #28aprile #AllertaGIALLA per rischio temporali su parte della Lombardia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com