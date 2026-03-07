Il bel gesto dell' azienda dona 120 mila euro al Comune | nuovi mezzi per la Protezione civile

Sabato mattina, il sindaco di Cesena ha ringraziato la ditta Elfi Spa per aver donato 120 mila euro al Comune. La somma viene destinata all'acquisto di nuovi mezzi per la Protezione civile. La donazione rappresenta un aiuto concreto per la gestione delle emergenze legate agli eventi alluvionali di maggio 2023. La cerimonia si è svolta nel municipio della città.

Sabato mattina (7 marzo) il sindaco Enzo Lattuca ha ringraziato la ditta Elfi Spa per la significativa donazione effettuata a sostegno della comunità cesenate a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023. Grazie al contributo complessivo di 120.500 euro è stato possibile acquisire nuovi mezzi destinati a servizi fondamentali per il territorio: un Ford Ranger per il Servizio di Protezione Civile – Gruppo Comunale Volontari del Comune di Cesena e un Fiat Iveco destinato al servizio pronto intervento stradale. La restante parte della donazione è stata impiegata per l’acquisto di un ulteriore mezzo a supporto delle attività del servizio cantonieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

