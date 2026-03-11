Elmas riscatto in salita? Il Napoli lo farà alle sue condizioni | la strategia!

Eljif Elmas sta attirando l’attenzione con le sue prestazioni in questa stagione e si sta facendo strada tra i tifosi e i dirigenti del Napoli. La società ha dichiarato che eventuali rinnovi o acquisti saranno decisi secondo le proprie modalità, senza lasciare spazio a negoziazioni che siano fuori dalle sue condizioni. La questione rimane aperta, ma le decisioni verranno prese dall’istituzione sportiva.

Eljif Elmas sta entusiasmando tutti in questa stagione, e sta pian piano cercando di convincere il Napoli ad acquistarlo – nuovamente – a titolo definitivo. Il centrocampista macedone è tornato in estate, voglioso di riabbracciare la piazza partenopea: l'affetto è stato ricambiato anche sul campo. Emergenze o meno, l'ex Lipsia è sempre presente. Elmas verso il riscatto? il Napoli vuole lo sconto. Come affermato da TMW, la situazione del riscatto per Elmas è ancora del tutto aperta. L'idea del Napoli, infatti, è quella di negoziare la cifra stabilita, fissata a 16 milioni di euro: "Il riscatto è a 16 milioni di euro, ma non è detto che venga esercitato.