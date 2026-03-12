Elmas Napoli tratta lo sconto col Lipsia per il riscatto
Il Napoli sta negoziando con il Lipsia per ottenere uno sconto sul riscatto di Eljif Elmas. La società azzurra ha avviato le trattative per definire i termini economici dell’acquisto definitivo del centrocampista, che attualmente è in prestito. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo che soddisfi entrambe le società.
Il Napoli è pronto a muoversi per assicurarsi definitivamente Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, tornato protagonista nella stagione azzurra, è uno dei giocatori che il club vorrebbe confermare anche per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza partenopea sta già valutando i margini per arrivare al riscatto dal Lipsia al termine della stagione. Il diritto di acquisto è fissato a 16 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera piuttosto elevata e sulla quale proverà a trattare. L’obiettivo della società sarebbe infatti quello di ridurre l’esborso economico cercando un accordo più vantaggioso con il club tedesco. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
