Prime Video ha rilasciato il teaser trailer e annunciato la data di uscita della nuova serie intitolata

Prime Video ha svelato la data di uscita e il teaser della nuova serie Off Campus. Basata sui libri di successo mondiale di Elle Kennedy e adattata a serie tv da Louisa Levy, sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo dal 13 maggio 2026. È stata inoltre rilasciata una nuova versione della copertina del libro edito in Italia da Newton Compton, che ritrae i protagonisti della serie Ella Bright e Belmont Cameli. Ambientata in un college e basata sull’omonima serie di libri bestseller, Off Campus racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il teaser trailer della nuova serie Prime

Articoli correlati

Disponibile il primo teaser trailer di “Rosa elettrica – In fuga con il nemico”, la nuova serie SkyUn folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di ROSA...

Leggi anche: Your Friends & Neighbors 2, svelato il teaser trailer della nuova stagione della serie con Jon Hamm

DTF St. Louis | Tráiler Oficial de la Nueva Miniserie de HBO

Contenuti e approfondimenti su Disponibile il teaser trailer della...

Temi più discussi: Miley Cyrus alias Hannah Montana nel teaser trailer dello speciale per il 20° anniversario; Off Campus, il teaser trailer della risposta etero di Prime Video a Heated Rivalry; Dune 3 – Il teaser trailer ufficiale; Off Campus: il teaser trailer della serie a maggio su Prime Video.

Spider-Man: Brand New Day, il primo teaser! Ecco quando uscirà il trailerTom Holland, Marvel e Sony hanno pubblicato un primo (breve) teaser di Spider-Man: Brand New Day, annunciando l'uscita del trailer. cinema.everyeye.it

Dune Parte Tre, teaser trailer: il finale epico di Denis Villeneuve arriva a dicembreLeggi su Sky TG24 l'articolo Dune Parte Tre, teaser trailer: il finale epico di Denis Villeneuve arriva a dicembre ... tg24.sky.it

Arsenal-Manchester City, orario e come vederla: disponibile anche in chiaro, ecco dove facebook

Calafiori e Bove: una vita insieme non solo a Roma, ma anche a Londra L'intervista completa è disponibile su ‘Sportweek’ del 21/03/2026 a cura del giornalista Francesco Calvi (1/5) x.com