Disponibile il primo teaser trailer di Rosa elettrica – In fuga con il nemico la nuova serie Sky

È stato rilasciato il primo teaser trailer della nuova serie Sky intitolata “Rosa elettrica – In fuga con il nemico”. La produzione mostra scene di un viaggio pericoloso e ad alta tensione, che coinvolge personaggi in fuga e inseguitori. La serie sarà disponibile a breve, e il trailer anticipa un racconto ricco di azione e colpi di scena.

Un folle viaggio ad altissimo rischio e dalle conseguenze imprevedibili sta per iniziare: quello di Rosa e Cocìss, la coppia al centro di ROSA ELETTRICA – IN FUGA CON IL NEMICO, crime thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’8 maggio. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei panni, rispettivamente di un’eroina per caso, Rosa Valera, giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, e Cocìss, baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia. Prodotta da Sky Studios e Cross Productions, la serie adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo) ed è diretta da Davide Marengo ( Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disponibile il primo teaser trailer di “Rosa elettrica – In fuga con il nemico”, la nuova serie Sky Articoli correlati Rosa Elettrica: il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara GiannettaTrama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria... Leggi anche: AVVOCATO LIGAS: Disponibile il trailer del primo legal drama Sky Original con Luca Argentero Tutto quello che riguarda Disponibile il primo teaser trailer di... Discussioni sull' argomento Scary Movie 6, il trailer del film al cinema a giugno; Non abbiam bisogno di parole, il primo trailer del film di debutto di Sarah Toscano; Lanterns, ecco il primo teaser trailer della serie tv del DC Universe; Lanterns: primo trailer della serie DC sulle Lanterne Verdi. Sky. . Ti crolla tutto addosso. #UnAvvertimentoPrimaDiIniziare | ogni martedì disponibile sulle tue piattaforme di streaming preferite, sul canale YouTube di Sky Italia e on demand su Sky. - facebook.com facebook Il settimanale, da venerdì 13 marzo, è disponibile in edicola e in app x.com