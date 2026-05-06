Durante un concerto a Roma, l’artista ha mostrato un nuovo look verde caratterizzato da frange e dettagli in lustrini. Si tratta della prima esibizione in uno stadio, dopo un evento precedente a San Siro il 18 giugno, che ha segnato il suo debutto in una venue di questa portata. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, grazie anche all’outfit scelto per l’occasione.

Dopo l’epico evento a San Siro dello scorso 18 giugno, il suo primo stadio in assoluto — di seguito trasformato persino in uno speciale televisivo — Elisa è tornata nei palasport questa primavera con il tour Elisa Palasport Live 2026: la serie di concerti, distribuiti a cavallo di aprile e maggio tra Jesolo, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari ed Eboli, vede in scena un repertorio decisamente ampio ad attraversare le diverse fasi della carriera della cantautrice friulana, tra successi che hanno fatto la storia, altri più recenti e tante, tante sorprese. Non è solo musica, però, ma un manifesto: a Roma l’artista ha dimostrato ancora una volta che la sostenibilità può (e deve) essere dannatamente alla moda.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisa, il nuovo look (green) che stupisce: frange e lustrini in concerto a Roma

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