A Roma si è tenuto un corteo organizzato da circa 700 sigle e gruppi di diverse frange, inizialmente previsto come una protesta contro il riarmo e le guerre. Tuttavia, gli organizzatori hanno definito l’evento come una “festa popolare”. La manifestazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno monitorato la situazione a causa delle tensioni e dei rischi di disordini pubblici.

Roma. Doveva essere una manifestazione contro il riarmo e le guerre, ma il corteo dei No Kings rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più complesso e potenzialmente critico sul piano dell’ ordine pubblico. L’annuncio di una “grande festa popolare” si scontra con numeri imponenti, una composizione estremamente eterogenea e la presenza, dichiarata e non sempre controllabile, di realtà che in passato hanno già rappresentato un problema nelle piazze italiane. La mobilitazione, prevista da piazza della Repubblica a San Giovanni, viene presentata come un momento unitario, ma proprio questa ampiezza — oltre 700 sigle aderenti — alimenta le preoccupazioni di chi dovrà garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, corteo No Kings: la “festa popolare” che preoccupa l’ordine pubblico tra 700 sigle e frange a rischio

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