Domanda-premessa al Pd di Venezia: se uno è italiano e cattolico può candidarsi con voi oppure viene scartato a prescindere? Perché a sfogliare le liste dem per le Comunali in programma il 24-25 maggio sembra di essere stati catapultati in Bangladesh. Rhitu Miah e Kamrul Sayed per il Consiglio comunale. Abdul Mahade e Begum Sumaya per la municipalità di Marghera. Ali Afai per quella di Mestre. Ali Hassain per quella di Favaro. Tanzima Akter Nisha per quella di Zelarino. Sette candidati, sia per la città che per i vari quartieri, che potranno pescare in un bacino elettorale molto corposo: i bengalesi che possono votare, nel capoluogo veneto, sono circa 3mila; senza considerare gli altri fedeli di Allah di ogni nazionalità, su tutti i pakistani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, bengalesi schierati a Venezia: "Voti nel nome di Allah"

Notizie correlate

Venezia, il Pd punta sui candidati bengalesi: santini elettorali nella loro lingua e voto «in nome di Allah»Sono sei i candidati bengalesi che il Partito Democratico ha presentato nelle sue liste per le comunali di Venezia, dove ha candidato come sindaco il...

Leggi anche: Pd, a Marghera il volantino che fa discutere: "Nel nome di Allah misericordioso, vota noi"

Contenuti e approfondimenti

Elezioni comunali Venezia, sei bengalesi nelle liste del Pd. Speranzon: Che ne pensano le donne Dem?Si tratta di Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Fa ... adnkronos.com

Venezia – Marghera Municipalità il Pd ingaggia i Mini Market con candidati del BangladeshIl Partito democratico a Venezia sta candidando un blocco piuttosto numeroso di bengalesi. Si tratta di un lungo elenco di nomi che non passa inosservato e ch ... etrurianews.it